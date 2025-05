Morales manda recado após nocautear Durinho: "Mais duas lutas e quero o cinturão"

Respeito ao veterano

Morales revelou que seu objetivo era finalizar o combate ainda no primeiro round - algo que se tornou uma constante em seus planos - e, embora o confronto tenha sido curto, valorizou a experiência contra um adversário de alto nível. Mesmo reconhecendo a trajetória de Durinho, o jovem talento acredita que a vitória foi uma oportunidade para provar que está pronto para brigar com os melhores da divisão.

"Gilbert é um atleta de altíssimo nível, com uma história sólida no UFC e uma vida admirável fora do octógono. Mas essa chance foi conquistada com muito trabalho. Não estou aqui para fazer figuração, estou aqui para fazer história na divisão", afirmou Morales, sem esconder sua determinação.

Mirando os tops

Com os olhos no topo, o equatoriano não esconde suas ambições para o futuro. Já com alguns nomes em mente, ele sabe que alguns oponentes estão mais avançados no ranking, mas a estratégia de Morales é simples: continuar subindo e se enfrentar com quem for necessário para alcançar o cinturão.

"Já pedi o Ian Garry, mas ele subiu no ranking e talvez não aceite agora. Ainda assim, estou pronto para qualquer um. Tem Jack Della Maddalena, Sean Brady, Carlos Prates... muitos nomes fortes. Mas, no fim, somos todos iguais: dois braços, duas pernas. Estou aqui para lutar com quem for necessário para alcançar meu objetivo", declarou com confiança.