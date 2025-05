Gilbert Durinho se pronuncia após revés no UFC: "Sem histórias tristes"

Duelo de gerações

O embate representou um verdadeiro choque de gerações, com o experiente Durinho, de 38 anos, encarando o promissor Morales, 13 anos mais novo. A disputa foi encerrada ainda no primeiro assalto após uma sequência precisa de golpes do equatoriano, que manteve sua invencibilidade no MMA profissional - agora com 18 vitórias em 18 lutas.

Do outro lado, Durinho atravessa a fase mais difícil de sua trajetória no UFC, com quatro derrotas consecutivas. Apesar do momento delicado, o veterano mostrou maturidade ao valorizar o processo e evitou alimentar especulações sobre o futuro.

Uma publicação compartilhada por GILBERT BURNS "DURINHO" ?? (@gilbert_burns)