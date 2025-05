Cris Cyborg vence por nocaute no boxe e celebra 20 anos de carreira

- Estou muito feliz e grata pela oportunidade. Hoje faz 20 anos que estou no esporte. Eu sempre quis mostrar que meninas também podem lutar. Sou muito orgulhosa de ter feito isso através do MMA e, hoje, do boxe profissional - declarou, ainda no ringue.

De volta ao MMA?

Apesar da recente atividade nos ringues, Cyborg confirmou que pretende retornar ao MMA em breve. No entanto, não descarta a possibilidade de buscar uma disputa de cinturão no boxe profissional futuramente. Com um histórico consolidado nas artes marciais mistas e um início promissor na nobre arte, a lutadora segue ativa e relevante no cenário das lutas, mantendo viva a trajetória de uma das atletas mais vitoriosas da história do esporte.

