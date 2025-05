Melk Costa e Denise Gomes garantem bônus de performance e faturam R$ 283 mil

O UFC Vegas 106 entregou grandes momentos neste sábado (17), e a organização premiou os destaques da noite com bônus de 50 mil dólares (cerca de R$ 283 mil). A intensa batalha entre Melquizael Costa e Julian Erosa foi escolhida como a "Luta da Noite", após três rounds de muita ação, trocação franca e demonstrações de resistência. O brasileiro saiu vitorioso por decisão unânime, somando sua quarta vitória consecutiva no Ultimate em uma das performances mais empolgantes do evento. Além disso, Melk estreou seu novo apelido, Dalmation - ou dálmata, em português -, em homenagem às pessoas com vitiligo, condição que ele carrega com orgulho.

Entre os agraciados com o prêmio de "Performance da Noite", Denise Gomes se destacou com uma atuação dominante sobre Elise Reed. A gaúcha nocauteou a rival no segundo round, conquistando seu terceiro triunfo seguido e se aproximando do top 15 da divisão peso-palha (52 kg). Com agressividade e precisão, ela ditou o ritmo do confronto do início ao fim e reforçou seu nome como uma das atletas em ascensão na categoria.

Promessa em ascensão

Michael Morales também recebeu o bônus de performance ao derrotar Gilbert 'Durinho' Burns por nocaute técnico ainda no primeiro round. O duelo, que opôs juventude e experiência, teve um desfecho fulminante após uma sequência precisa do equatoriano de 25 anos. Com o triunfo, ele manteve o cartel invicto e agora soma 18 vitórias em 18 lutas, consolidando-se como uma das promessas mais perigosas da divisão dos meio-médios (77 kg).