MC Livinho leva susto, mas nocauteia Lucas Veloso no 2º round no FMS 6

No segundo round, Livinho dominou completamente as ações e, com 51 segundos, acertou o golpe definitivo do duelo. Lucas Veloso caiu, o árbitro abriu a contagem e encerrou a luta com vitória do MC por nocaute.

TZ da Coronel avassalador

Na segunda luta do card principal da noite, TZ da Coronel não tomou conhecimento de Daniel Rocha e passou por cima do namorado de Victoria Strada. Logo no primeiro movimento da luta, TZ encaixou um diretasso de direita que já levou Rocha ao chão. Após o árbitro abrir contagem, o duelo voltou, mas Daniel já parecia completamente assustado. TZ da Coronel seguiu superior, encaixou diversos bons golpes e chegou ao nocaute ainda no primeiro round, para protesto da ex-BBB, que acompanhava a luta no corner do namorado.

Resultados do Fight Music Show 6:

MC Livinho venceu Lucas Veloso por nocaute no segundo round;

TZ da Coronel venceu Daniel Rocha por nocaute no primeiro round;

O duelo entre Emilene Juarez e Inaê Barros terminou empatado;

Oliveira Júnior e Bruno Anunaki venceram Souza Pitbull e Leo Gigante por nocaute técnico no 6º round;

Yuri Fernandes venceu Igor Fluxo por nocaute técnico no 2º round;

Anão Hollywood venceu Anão Duduzinho por decisão dividida dos juízes;

Danila Ramos venceu Halanna Leoparda por decisão unânime dos juízes;

Andres Gregorio venceu Esquivinha por nocaute técnico no 4º round;

Denis Santos venceu Lebron Cristian por nocaute técnico no 6º round.

