Matheus Camilo perde na estreia após reviravolta no UFC Vegas 106

Neste sábado (17), o acreano Matheus Camilo fez sua estreia no UFC, mas acabou superado por Gabriel Green por finalização no segundo round, no card do UFC Vegas 106. O estreante começou o duelo com disposição, tentando impor seu ritmo, mas foi controlado pelo rival, que demonstrou maior experiência no octógono.

No segundo assalto, o norte-americano aproveitou uma brecha no solo para encaixar um mata-leão e forçar a desistência do brasileiro. Apesar do revés, Camilo deixou uma boa impressão e deve receber novas oportunidades para mostrar seu potencial na organização.

A luta

Após mais de um minuto de estudo no round inicial, foi o representante do Brasil quem tomou a iniciativa, conectando um golpe potente na cabeça do adversário. Mostrando agressividade, ditou o ritmo da primeira etapa. Green, porém, respondeu com movimentação precisa e um soco que balançou o acreano. Mesmo pressionado, Camilo resistiu, conseguiu uma queda e trabalhou bem no ground and pound com golpes no rosto e no corpo.