Luta entre Bellato e Craig é cancelada de última hora no UFC Vegas 106

A luta entre Rodolfo Bellato e Paul Craig, marcada para este sábado (17) no UFC Vegas 106, foi cancelada de última hora devido a um problema médico do brasileiro, segundo a apuração da Ag Fight. O confronto foi retirado do card poucos minutos antes de seu início, surpreendendo fãs e a própria organização.

Bellato faria sua terceira aparição no Ultimate. Revelado no "Contender Series", ele estreou com vitória e empatou na segunda vez em que subiu ao octógono. O duelo com o escocês experiente era visto como uma chance importante para ganhar espaço na divisão dos meio-pesados (93 kg). Até o momento, não há informações detalhadas sobre a condição que causou o cancelamento, contudo a expectativa é que o duelo seja remarcado para o dia 31 de maio, no UFC Vegas 107.

Resultados UFC Vegas 106

Nursulton Ruziboev venceu Dustin Stoltzfus por decisão unânime;