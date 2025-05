Gilbert Durinho é atropelado por Morales e sofre nova derrota no UFC

Neste sábado (17), Gilbert 'Durinho' sofreu mais um duro revés no UFC Vegas 106 ao ser derrotado por nocaute técnico ainda no primeiro round por Michael Morales. O confronto marcou um verdadeiro choque de gerações - com o brasileiro aos 38 anos e o equatoriano, 13 anos mais jovem - e foi encerrado após uma sequência precisa de golpes do invicto prospecto, que aproveitou o momento e não deu chances ao veterano.

Com o resultado, Durinho acumula sua quarta derrota consecutiva, atravessando a fase mais delicada de sua trajetória no Ultimate. Do outro lado, Morales mantém a invencibilidade no MMA profissional e amplia seu cartel para 18 vitórias em 18 combates, consolidando-se como uma das promessas mais perigosas da divisão dos meio-médios (77 kg).

A luta

O duelo começou de forma estudada, com ambos os atletas buscando o melhor momento para agir. Morales foi mais eficaz nos instantes iniciais, conectando os golpes mais contundentes. Durinho ainda tentou uma queda e chegou a colocar o rival no solo, mas não conseguiu manter o controle. Após se levantar rapidamente, o equatoriano respondeu com uma sequência precisa que obrigou o árbitro Herb Dean a interromper a disputa.