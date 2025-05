Com show de resistência de Duda Nagle, Popó vence luta principal do FMS 6

A luta

Duda começou de forma ousada, tentando pressionar Popó nos primeiros segundos, mas logo foi neutralizado. O ex-campeão mundial assumiu o controle do ringue, encurralando o rival nas cordas e começando a impor seu ritmo com golpes potentes. No segundo round, o ator passou a recuar, lançando ataques isolados e sendo advertido duas vezes pelo árbitro por golpes considerados irregulares. Popó, por outro lado, demonstrou tranquilidade, administrando a distância e desferindo boas sequências e esquivas precisas.

A partir do terceiro assalto, a diferença física e técnica ficou ainda mais evidente. Popó balançou o adversário com golpes no corpo e no rosto, enquanto Duda, visivelmente exausto, se limitava a correr e evitar o confronto direto. No quarto e quinto rounds, o veterano conseguiu aplicar knockdowns - chegando a derrubar o ator três vezes ao longo da luta -, mas sem conseguir finalizar o combate. Mesmo sob forte pressão, Duda se levantou em todas as ocasiões e seguiu até o final.

No sexto e último round, Popó manteve o ritmo intenso e voltou a castigar o rosto e o corpo do rival. Ainda assim, Duda resistiu bravamente e conseguiu se manter em pé até o soar do gongo, arrancando aplausos pela tenacidade. A vitória foi clara para o ex-boxeador, mas a noite também ficou marcada pelo espírito guerreiro do estreante, que aguentou firme até o fim diante de uma verdadeira lenda dos ringues.

Minotouro nocauteia Tadalafellas e desafia Gracie

Ex-lutador do UFC e uma das figuras mais famosas do MMA brasileiro, Rogério 'Minotouro' também subiu ao ringue do FMS 6. Diante do influencer Tadalafellas, o irmão gêmeo de Rodrigo 'Minotauro' relembrou seus tempos de atleta e venceu o desafiante 16 anos mais novo em um duelo onde nitidamente o quase cinquentão Minotouro segurou a mão.