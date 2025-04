Sean Strickland viraliza após vídeo de treino brutal com influenciador; veja

Motivação por trás do embate

A sessão de sparring entre Strickland e Nayersina ganhou contornos ainda mais controversos após a divulgação do possível motivo por trás do confronto. Segundo informações do canal "FullSendMMA", o influenciador havia publicado vídeos fazendo treinamento inspirado nos Navy SEALs - a tropa de elite da Marinha dos EUA - e criticou publicamente o peso-médio por supostamente ter "arregado" de um desafio proposto por David Goggins, ex-SEAL e atual treinador de Tony Ferguson.

No vídeo, o influenciador chega a dizer "F***-se você, Sean Strickland", o que teria motivado o ex-campeão a convidá-lo para um "sparring amistoso" em Las Vegas. O resultado foi tudo, menos amigável. Em um vídeo curto publicado pelo próprio youtuber, é possível vê-lo tentando fugir de Strickland, que o persegue com golpes pesados. Ainda assim, Nayersina levou a situação com bom humor, dizendo: "Esse é o começo de uma bela amizade".

Fase difícil no octógono

Enquanto Strickland mantém a visibilidade fora do octógono com esse tipo de conteúdo, sua carreira dentro do UFC atravessa um momento delicado. Em janeiro de 2024, ele perdeu o cinturão dos médios para Dricus du Plessis no UFC 297. A revanche entre os dois, realizada no UFC 312 em fevereiro deste ano, também terminou mal para o ex-campeão, que foi amplamente dominado.

I'm a man of my word, I said I would show up and I did. Thank you @SStricklandMMA for your time! When should I drop the full YouTube video? pic.twitter.com/WBvwZr7FhW