Magomed Ankalaev desafia Alex Poatan e esquenta clima por revanche no UFC

Ambos os lados indicaram que querem o reencontro. O desafeto do brasileiro chegou a sugerir o mês de agosto como possível data para o novo duelo. Até o momento, a organização não confirmou oficialmente a revanche, mas cresce a expectativa de que, caso se concretize, ela aconteça em Abu Dhabi, em outubro, durante o tradicional card na capital dos Emirados Árabes.

Queda no ranking peso-por-peso

A derrota para Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313 fez com que o brasileiro - além de perder o cinturão dos meio-pesados - despencasse no ranking peso-por-peso da organização. Antes membro do top 3, Alex Poatan caiu cinco posições na lista, que não leva em conta as categorias para classificar os melhores lutadores do Ultimate.

Magomed Ankalaev sends Alex Pereira a message ?

"Alex, I am ready to give you a rematch, if you really want it. Just be prepared for a storm in the next fight, storm that you never faced in this sport #bigANK"

