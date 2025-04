Lutador revela que engordou 19 kg em uma semana após UFC 314

O lutador inglês Paddy Pimblett chamou a atenção mais uma vez pelo expressivo ganho de peso ocorrido após sua última luta no UFC. Em entrevista ao podcast 'IT'S TIME', comandado pelo locutor do evento Bruce Buffer, o atleta revelou que subiu aproximadamente 19kg apenas uma semana após sua vitória no UFC 314, realizado no último dia 12.

Pimblett, de 30 anos, derrotou o americano Michael Chandler por nocaute técnico no terceiro round em um combate na categoria dos pesos-leves (70 kg). No entanto, segundo o próprio lutador, ele chegou a pesar cerca de 89 kg oito dias depois do combate.

"Tomei uns cinco milkshakes, literalmente, depois da luta. Esta manhã acordei com 89 kg, o que é gordo. Esse é o máximo que chego. Nunca realmente atinjo 90 kg", declarou o atleta durante o papo.