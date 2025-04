Dricus du Plessis quebra o silêncio e rebate Khamzat Chimaev

Brasileiro na parada

Enquanto a situação segue indefinida, o brasileiro Caio Borralho se apresentou como possível substituto, sugerindo uma disputa de cinturão interino contra o checheno. O atleta europeu, por sua vez, respondeu com mais provocações, publicando fotos antigas de treinos em que aparece dominando o brasileiro, o que elevou ainda mais a temperatura na divisão até 84 kg. O clima entre Chimaev e o brasileiro azedou com as trocas de mensagens nada amigáveis.

Let's take a look at the last +-2.5years and tell me who's bullshit ?? pic.twitter.com/Mo0KMWC8eT

- Dricus Du Plessis (@dricusduplessis) April 21, 2025

