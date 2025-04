Chimaev provoca Caio Borralho com foto de treino e clima esquenta

A rivalidade entre Khamzat Chimaev e Caio Borralho ganhou mais um capítulo neste fim de semana. Em meio às trocas de provocações nas redes sociais, o checheno publicou nos stories do Instagram uma série de fotos antigas de treinos realizados com o brasileiro - sempre em momentos em que levava a melhor sobre o rival.

Nas imagens, Chimaev aparece em posições de controle, como quedas e finalizações, reforçando a narrativa de que teria ampla vantagem em um eventual confronto oficial. A publicação aconteceu pouco depois de o brasileiro ter desafiado publicamente o número três do ranking dos pesos-médios (84 kg) do UFC, sugerindo inclusive que o possível duelo valesse o cinturão interino da divisão, caso se confirme a ausência do campeão Dricus Du Plessis.

As provocações fazem parte de uma escalada de tensão entre os dois atletas, que vêm trocando farpas em postagens e comentários. Enquanto o atleta da equipe "Fighting Nerds" pede para que o novo desafeto "assine o contrato", Chimaev afirma que o brasileiro "nunca o venceria, mesmo em cem lutas".