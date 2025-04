Suposta lesão de Dricus du Plessis ameaça evento principal do UFC 317

Caso a informação se confirme, a luta entre os dois atletas pode ser adiada para o final deste ano, frustrando tanto os planos da organização quanto as expectativas dos fãs. Du Plessis não entra no octógono desde o UFC 312, em fevereiro, quando derrotou Sean Strickland por decisão unânime e consolidou seu posto como campeão. Já Chimaev vem de vitória por finalização sobre Robert Whittaker no UFC 308, em outubro.

Altarnetiva

A possível ausência de du Plessis obrigaria o UFC a buscar alternativas para manter a atratividade do UFC 317, um dos eventos mais aguardados do calendário da organização. Entre as possibilidades levantadas está o nome do campeão peso-leve (70 kg) Islam Makhachev. O daguestanês defendeu seu cinturão com sucesso em janeiro - contra o brasileiro Renato 'Moicano' - e, segundo o jornalista, poderia ser escalado para salvar o card, embora ainda não se saiba quem poderia ser seu adversário.

Outra luta já confirmada para o evento é a disputa de cinturão peso-mosca (57 kg) entre campeão brasileiro Alexandre Pantoja e Kai Kara-France. No entanto, sozinha, a luta não seria suficiente para sustentar um card do porte da International Fight Week, uma das datas mais importantes para a organização.

