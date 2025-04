Rampage Jackson confronta homem em bar após confusão com cinegrafista

A confusão atraiu a atenção de outras pessoas no bar, incluindo uma mulher que tentou intervir. "Não faça isso. Ele não encostou nele. Deixa ele em paz", disse ela a Jackson, que rebateu apontando para a câmera: "Eu vi tudo. Está tudo gravado na porra da câmera".

Carreira no UFC

Quinton Rampage Jackson teve uma carreira marcante no UFC, onde conquistou o cinturão dos meio-pesados (93 kg) ao derrotar Chuck Liddell por nocaute no primeiro round, em maio de 2007, no UFC 71. Conhecido por seu estilo agressivo, poder de nocaute e carisma fora do comum, Jackson acumulou vitórias notáveis contra nomes como Dan Henderson, Wanderlei Silva e Lyoto Machida.

Com um cartel profissional de 38 vitórias e 14 derrotas, Rampage foi um dos principais nomes da organização durante a era de ouro da divisão dos meio-pesados (93 kg), participando também como treinador no reality show The Ultimate Fighter. Sua rivalidade com lutadores como Rashad Evans e Jon Jones ajudou a impulsionar a popularidade da categoria e do próprio Ultimate no final dos anos 2000 e início da década seguinte.

