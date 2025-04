Khamzat Chimaev dispara contra Dricus Du Plessis após suposta lesão

O peso-médio (84 kg) Khamzat Chimaev utilizou suas redes sociais neste domingo (20) para comentar, de forma bem direita, os rumores envolvendo uma possível lesão do campeão da categoria Dricus du Plessis. Por meio de sua conta no X (antigo Twitter), o lutador checheno escreveu: "Esse cara é o maior merda".

A publicação aconteceu dois dias após o jornalista Kevin Iole, com longa trajetória na cobertura de MMA, divulgar que o sul-africano estaria lesionado e, por isso, não poderia competir no UFC 317, agendado para 28 de junho, durante a International Fight Week, em Las Vegas. A luta entre Du Plessis e Chimaev ainda não havia sido oficialmente confirmada pelo UFC, mas era amplamente apontada como o "plano A" da organização para o evento principal do card, em disputa do cinturão dos médios.

Se os rumores estiverem certos, a organização vai precisar correr para buscar uma nova atração principal. Vale ressaltar que o UFC 317 pode já ter uma disputa de título encaminhada entre o campeão brasileiro Alexandre Pantoja e Kai Kara-France pelo peso-mosca (57 kg). Por conta do status do evento, sites especializados indicam que o desejo do Ultimate é trazer mais um desafio pelo cinturão e, de acordo com o jornalista, o nome que aparece como favorito é o de Islam Makhachev.