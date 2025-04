Ilia Topuria sobe o tom e provoca Charles do Bronx: "Se entrega rápido"

Ilia Topuria voltou a mencionar o nome de Charles 'Do Bronx' em uma entrevista. Os dois têm protagonizado troca de farpas públicas, o que causa barulho nos bastidores do UFC com seguidas declarações nada amistosas entre eles. Durante participação no podcast 'PBD', o lutador georgiano radicado na Espanha avaliou o estilo do ex-campeão peso-leve (70 kg) e falou sobre a possibilidade de enfrentá-lo no futuro.

Embora tenha reconhecido as credenciais do brasileiro - que já foi campeão da categoria - dentro do octógono, Topuria adotou um tom crítico ao analisar suas principais qualidades e apontou o que, segundo ele, seria uma fragilidade no jogo de Charles.

"Gosto dele, claro, ele tem um grande jogo no chão, mas na trocação, nada de especial para mim. No chão, ele é perigoso, tem o maior número de finalizações na história do UFC. É um cara perigoso no chão, mas eu acho que é o tipo de pessoa que, quando sente que você é mais forte, se entrega rápido. Não acho que seja o tipo de lutador que, ao encontrar uma adversidade, segue em frente", afirmou o atleta.