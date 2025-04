UFC anuncia filme comandado por renomado diretor de Hollywood

Parceria com o governo saudita

O filme 'Brawler' é apenas mais um dos projetos tocados em parceria entre o UFC e o governo da Arábia Saudita. Nos últimos tempos, a relação entre as duas partes se estreitou ainda mais e, além de promover eventos no país, engloba também negócios fora do MMA, como a nova liga de boxe lançada recentemente, que será implementada sob a bandeira da 'TKO Group Holdings, Inc' - empresa de capital aberto oriunda da fusão entre UFC e WWE, sendo ambas controladas pela 'Endeavor' - e pela empresa 'Sela' - conglomerado de entretenimento saudita.

Proud to announce BRAWLER-a new fight film coming to life ??

Partnering with the great director Zack Snyder and UFC to tell a story of struggle, sacrifice, and the road to UFC glory

With The Ring Magazine behind it, this is more than a movie, it's a legacy in the making ? pic.twitter.com/khLiF7lJ1V

- TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 31, 2025