Segurança de Lionel Messi intima Logan Paul para luta: 'Chega de conversa'

Entenda a treta

Tudo começou quando o jogador do Inter Miami CF lançou sua marca de energético: a Mas+. Fundador da PRIME - bebida esportiva oficial do UFC -, Logan veio a público insinuar um eventual plágio, dado as similaridades estéticas das duas embalagens. O youtuber, inclusive, desafiou Messi para uma disputa no mundo das lutas - o que parece ter provocado a ira do segurança particular do craque argentino.

Por sinal, a treta entre Logan Paul e Lionel Messi não ficou apenas no campo das provocações. De acordo com o site GOAL, as marcas de energéticos entraram com ações judiciais uma contra a outra. Agora, resta saber se o youtuber - que já se aventurou no boxe profissional - e o guarda-costas - que possui treinamento em artes marciais e musculação - medirão forças no ringue para resolver as desavenças.