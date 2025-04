Mike Perry rebate Conor McGregor e nega demissão do BKFC

A rivalidade entre Mike 'Platinum' Perry e Conor McGregor ganhou novos contornos após o irlandês fazer uma piada no X (antigo Twitter), dizendo que Perry havia sido "demitido" do BKFC (evento do boxe sem luvas). O ex-campeão dos meio-médios não demorou a revidar, afirmando que McGregor não poderia "demiti-lo", já que ambos são co-proprietários da organização.

O histórico entre os dois é recheado de provocações. Após perder para Jake Paul no ano passado, Perry se envolveu em uma troca de farpas com McGregor, que usou suas redes sociais para zombar do desempenho do lutador. O americano, por sua vez, rebateu de maneira direta, deixando claro que não era possível ser "demitido" por quem também tem ações na organização.

"Com todo respeito ao Conor por tudo o que ele fez e como ele promove bem... Ele disse isso porque talvez você esteja prestes a me ver voltar, e então meio que parece que ele está liderando o caminho por lá", disse em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show'.