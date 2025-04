Lutador é hospitalizado após sofrer derrota no UFC México; entenda

Nova sensação mexicana

Mesmo com a derrota no último sábado, Ronaldo Rodriguez mantém o status de nova 'sensação mexicana' no UFC. Ainda no início de sua caminhada na organização, com apenas três lutas disputadas, o peso-mosca (57 kg) aproveita o carisma para aumentar sua base de fãs a cada novo evento em que seja escalado para participar e, com isso, pode encurtar o caminho em sua trajetória rumo ao topo - desde que os resultados acompanhem sua popularidade fora do octógono.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ronaldo " Lazy Boy " Rodríguez (@lazyboy.ufc)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok