Jorge Masvidal sobe o tom e acusa Colby Covington de uso de substâncias ilícitas

A rivalidade entre Jorge Masvidal e Colby Covington está longe de esfriar, e 'Gamebred' não perdeu a oportunidade de lançar novas provocações contra seu antigo amigo e parceiro de treino. Em uma recente entrevista no programa 'The Ariel Helwani Show', o ex-campeão BMF não poupou palavras para atacar seu desafeto, acusando-o de se envolver em comportamentos negativos e revelando o quanto a animosidade entre eles segue acesa, mesmo passados três anos da última vez em que se enfrentaram, no UFC 272.

Durante a conversa, Masvidal não mediu palavras e compartilhou o que pensa sobre o desempenho de seu ex-companheiro de treino em lutas recentes. O veterano mencionou que aceitaria uma nova luta para um acerto de contas e, ao ser questionado sobre o duelo de Covington contra Joaquin Buckley, não hesitou e disparou fortes acusações sobre seu desafeto fazer uso de substâncias ilícitas.

"O filho da p*** do Colby, sempre, esse é outro também. O Buckley deu um gás nele... Não fiquei surpreso. Ele usa muita droga e outras m***, pelo que eu ouço, mano. Está pegando ele. A habilidade que Deus lhe deu e ele cheirou tudo", afirmou o ex-lutador, insinuando que a decadência do "Chaos" estaria ligada a sua conduta pessoal.