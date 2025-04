Ankalaev questiona interesse de Poatan em meio à indefinição no UFC: "Não quer a revanche"

Alex Pereira e Magomed Ankalaev se enfrentaram a menos de um mês, no combate que liderou o card do UFC 313, em março. Apesar disso, uma revanche imediata entre os dois pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg) já surge como uma das disputas mais aguardadas pelos fãs de MMA. Mas, aparentemente existe um fator brecando as negociações e impedindo o anúncio do segundo combate entre os competidores. E, ao menos na versão do campeão russo, a peça que falta no tabuleiro seria justamente a de 'Poatan'.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Ankalaev questionou o interesse do brasileiro em disputar uma revanche. Anteriormente, o atleta do Daguestão já havia alegado ter recebido e aceitado uma oferta para encarar Poatan em agosto. Por sua vez, Alex destacou em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show' que nenhuma proposta havia sido enviada até ele ou sua equipe. Em meio à indefinição, Magomed subiu o tom e alfinetou o striker paulista.

"Tenho a sensação de que você (Poatan) não quer a revanche depois que eu aceitei (lutar) em agosto", escreveu o wrestler russo, em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).