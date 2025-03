Rival de brasileira viraliza com desabafo durante o UFC México: "Preciso fazer cocô"

Dentro do octógono montado no último sábado (29) para o UFC México, Lupita Godinez travou duas batalhas. A primeira e mais óbvia foi contra sua adversária, a brasileira Julia Polastri. A segunda e mais inusitada delas, porém, foi contra o próprio corpo. Durante o combate que reforçou o card preliminar do show, 'Loopy' como é conhecida, viralizou ao 'ativar o modo sincerona' e desabafar para seu corner que precisava de uma ida ao banheiro.

No intervalo do segundo para o terceiro round, a mexicana foi direto ao ponto: "Preciso fazer cocô, puta m***", disse Lupita, enquanto se concentrava na sua própria respiração. O momento, captado durante a transmissão oficial do evento, rapidamente viralizou nas redes sociais. Atenta à repercussão, Godinez utilizou seu perfil no Instagram para relembrar o momento inusitado e, de maneira bem-humorada, tranquilizar seus fãs (veja abaixo ou clique aqui).

"Olá amigos. Muito obrigado por todo o apoio. Eu senti a energia da arena, amo muito vocês. Foi incrível. E para todos que estão preocupados se consegui ir ao banheiro, se fiz cocô. Sim, já fui ao banheiro, já me sinto melhor (risos)", repercutiu a wrestler mexicana, em tom bem-humorado.