Lutador que desfalcou o UFC México de última hora detona o país: "Buraco de m***"

Às vésperas de sua realização, o UFC México sofreu um desfalque. Com poucas horas de antecedência para o evento, Joe Pyfer foi vetado de competir pela comissão médica do Ultimate. Sendo assim, sua luta contra Kelvin Gastelum foi retirada do card. Após ficarem sem saber exatamente o que aconteceu, os fãs de MMA tiveram suas dúvidas sanadas com um recente pronunciamento do americano. Entretanto, em meio à explicação clínica dos problemas que lidou, 'Bodybagz', como é conhecido, subiu o tom e detonou o país sede do show promovido pela empresa.

Através da ferramenta 'stories' de seu Instagram (clique aqui), o peso-médio (84 kg) não mediu palavras para criticar o país latino-americano. Com sintomas como febre, vômito e diarreia, Pyfer indicou que sua condição pode ter correlação direta com sua estadia em solo mexicano. Sem cravar exatamente o que teria sido o 'fator motivador', o americano citou uma eventual intoxicação alimentar e também a altitude de 2.240m presente na Cidade do México como "motivos" para ofender a nação em que estava hospedado nos últimos dias.

"Fui jantar em um lugar que era supostamente confiável, nem bebi a água de lá. E sim, algumas horas depois tive diarreia. Acho que caguei umas 11 vezes. Fui de 94 kg, já que estava hidratando, para 88 kg na manhã seguinte, e com uma poça onde estava dormindo. Tive febre, náusea, vômito, dor no estômago. E o médico, assim como eu, não achou inteligente lutar dessa maneira. Não ligo se é ofensivo para vocês, eu nunca mais volto para aquele país. Fiz tudo certo e ainda assim fiquei doente. Algumas pessoas estão dizendo que não foi a comida, alegando que fiquei mal com a altitude. Se é isso que altitude é, f*** esse país. Nunca mais luto lá. Buraco de m***. Não volto e não ligo se é ofensivo. Não são vocês que estão lutando. Chupem minhas bolas", detonou Joe.