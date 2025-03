Lutador irlandês deixa rival desacordado em evento de boxe sem luvas; veja

No último sábado (29), Conor Cooke fez o público levantar da cadeira com um nocaute brutal pelo BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship). Nos minutos finais do primeiro round, após uma breve pausa, o embate foi reiniciado, e foi aí que a mágica aconteceu. O irlandês conectou um direto de direita no queixo de Stevie Taylor com uma precisão cirúrgica. O impacto foi tão forte que o adversário caiu desacordado, sem qualquer chance de se reerguer. (Clique aqui ou veja mais abaixo)

Esse nocaute fez Cooke melhorar seu recorde no evento de boxe sem luva para cinco vitórias, sendo quatro por nocaute, e apenas uma derrota. O irlandês tem se mostrado cada vez mais à vontade no ringue da organização. No MMA, as coisas não funcionaram tão bem para Conor. Entre 2010 e 2015, Cooke teve uma passagem mista no MMA, vencendo apenas seis de suas 13 lutas, incluindo derrotas por nocaute em quatro delas.

Conor McGregor

Conor McGregor, sempre em busca de novas oportunidades, se tornou coproprietário do Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), impulsionando a liga com sua visibilidade. A força do seu nome traz não apenas sua experiência no MMA, mas pode atrair mais atenção e talentos para a organização, além de elevar a liga a novos patamares no mundo dos esportes de combate. Recentemente, o ex-campeão dos penas (66 kg) e dos leves (70 kg) do UFC insinuou que Fedor Emelianenko poderia ingressar no evento. Até o momento, não houve um anúncio oficial sobre o nome do russo fazer parte do plantel do show.