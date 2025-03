Lutador aplica nocaute fulminante com "golpe de bicicleta"; assista

Na última edição do SFT no sábado (29), em São Paulo, Rodrigo Pereira deixou os torcedores boquiabertos com uma vitória espetacular sobre Henrique Furtado. Rodrigo, experiente atleta de 35 anos, aplicou um chute que mais parecia uma bicicleta voadora, ou melhor, um "golpe de bicicleta" do MMA, deixando o rival nocauteado em pé (clique aqui ou veja o vídeo abaixo)

O ataque, tão inusitado quanto um gol de placa no futebol, pegou o adversário completamente desprevenido, e o nocaute foi tão eficiente quanto uma pedalada bem colocada. Mas há também um outro fato que chamou a atenção. Momentos antes do golpe que decretou o fim da luta, Henrique simplesmente deu as costas para o rival, saiu andando e, quando se deu conta, já estava sendo golpeado.

Em busca do cinturão

Rodrigo Pereira, atualmente número um no ranking meio-médio (77 kg) Xtreme* do SFT, está de olho no cinturão da categoria, que atualmente pertence a Thiago Tiwi. Com um cartel de 30 vitórias e 8 derrotas, o lutador tem mostrado consistência no octógono. Vale lembrar que Pereira já foi o detentor do cinturão da categoria e agora busca reconquistar esse título. Na organização, em nove lutas, ele perdeu apenas duas vezes.