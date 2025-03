Global Fight League anuncia data, local e card para seus dois primeiros eventos

Há ainda a expectativa pela presença do gaúcho Fabrício Werdum, que está inicialmente escalado para o segundo dia de confrontos, mas ainda não possui rival definido. Outro combate muito aguardado e que, a princípio, está confirmado para integrar o card do dia 25 de maio é o duelo entre Tony Ferguson e Dillon Danis.

Formato de disputa e sistema de pontuação

A Global Fight League promete movimentar o cenário mundial dos eventos de MMA. Além da contratação de veteranos renomados, com passagens pelas grandes organizações da modalidade, a nova liga propõe um formato de disputa diferente dos demais. Ao todo, seis equipes (Nova Iorque, São Paulo, Dubai, Los Angeles, Londres e Miami) vão disputar a temporada regular e inaugural da GFL - cada uma será composta por 20 lutadores, sendo dois representando cada uma das dez categorias de peso (sete masculinas e três femininas).

Os times - seis no total - foram formados através de um 'draft', processo de escolha de atletas pelas equipes de forma intercalada, assim como acontece nos principais esportes americanos. De forma similar ao que acontece na PFL, a Global Fight League vai utilizar um sistema de pontuação ao longo de sua temporada regular.

Se o profissional vencer a luta por via rápida (finalização ou nocaute), irá ganhar quatro pontos para o seu respectivo time. O atleta que vencer por decisão receberá três pontos. O empate vale dois pontos. Já o lutador que for derrotado por decisão soma um ponto. Quem perder pela via rápida não pontua. Sendo assim, as quatro equipes com a maior pontuação na primeira fase avançam para a semifinal.

OFFICIALLY OFFICIAL:

31 fights. 2 nights. 6 teams. 1 global stage. The first GFL Season launches in Los Angeles with a two-day team vs team MMA mega-event at the iconic Shrine Auditorium - May 24 & 25. Tickets will be on sale in April, stay tuned! pic.twitter.com/3aBtDgr4kn