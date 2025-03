Brandon Moreno pede revanche contra Pantoja no UFC 320, no México

Porém, a tarefa de convencer o Ultimate pode não ser tão simples. Afinal, Pantoja venceu Moreno em três ocasiões - a última delas em 2023, quando tomou o título dos moscas. Mesmo com esse histórico, o lutador demonstrou acreditar que a energia que leva para o octógono o coloca em uma posição de destaque e que o combate pelo cinturão seria a melhor escolha.

No entanto, a tendência, neste momento, é que o número 2 do ranking dos moscas não seja o próximo adversário do atual campeão. As especulações indicam que o brasileiro deve defender seu título contra Manel Kape ou Kai Kara-France, que estão na fila. Apesar do desejo de Moreno de uma nova chance pelo cinturão, com a forte pressão por uma revanche, tudo indica que seu quarto embate contra Alexandre Pantoja não faz parte dos planos imediatos do UFC para a divisão até 57 kg.

Recorde de bilheteria

O UFC México, realizado no sábado, foi uma prova do poder de atração de Moreno. Com uma casa cheia, 19.731 fãs e a maior bilheteria de um UFC Fight Night da história, a vitória de Moreno só reforçou sua tese: ele é, sem dúvida, uma das grandes estrelas da organização. "Vi Hunter e ele parecia muito feliz com as pessoas, com a torcida", comentou Moreno, mostrando que está ciente do impacto que sua presença tem no público.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok