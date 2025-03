Astro do MMA japonês deixa o RIZIN e assina contrato com o UFC

Um dos maiores expoentes do MMA asiático nos últimos tempos, Kyoji Horiguchi está de casa nova. Depois de fazer história no RIZIN, onde foi detentor dos cinturões peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg) da organização, o astro japonês anunciou o fim do seu ciclo na entidade e o início de sua segunda passagem pelo UFC.

A novidade foi divulgada pelo próprio lutador, durante a realização do RIZIN 50, no último domingo (30), em Kagawa, no Japão. Chamado ao ringue, Horiguchi anunciou que está abdicando do seu cinturão peso-mosca do evento para assinar contrato com o UFC, onde prometeu se tornar o primeiro japonês campeão na história da organização.

Primeira passagem pelo UFC

Aos 34 anos de idade, Horiguchi retorna ao Ultimate quase uma década depois de encerrar sua primeira passagem pela liga presidida por Dana White. Na época, 'The Typhoon', como o japonês é conhecido, venceu sete dos oito combates disputados no octógono mais famoso do mundo. Sua única derrota no período em que competiu pelo UFC, entre 2013 e 2016, foi diante do então campeão peso-mosca da organização, o americano Demetrious Johnson, em disputa pelo cinturão.