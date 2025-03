Taylor vs Serrano 3: coletiva de imprensa prepara o palco para trilogia histórica

A tão esperada terceira luta entre Katie Taylor e Amanda Serrano finalmente foi anunciada e o primeiro passo para o grande duelo será dado em uma coletiva de imprensa marcada para o dia nove de abril. O confronto, que promete ser um dos maiores eventos do boxe feminino, ocorrerá no próximo dia 11 de julho, no Madison Square Garden, em Nova York. A transmissão ao vivo ficará a cargo da Netflix.

As rivais já se enfrentaram em duas oportunidades anteriormente, ambas com vitórias da lutadora irlandesa. Porém, os dois combates foram equilibrados, e agora, os fãs esperam por um desfecho definitivo dessa rivalidade. A luta de julho pode marcar a chance final para resolver quem realmente domina essa disputa.

Rivalidade Acirrada

A boxeadora porto-riquenha, campeã no peso-pena e com uma vasta coleção de títulos, não escondeu sua insatisfação com a escolha das regras da luta, especialmente em relação ao formato dos rounds. A atleta havia pedido que o duelo fosse realizado em 12 rounds de três minutos, como é comum no boxe masculino.