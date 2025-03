Lucas 'Mineiro' enfrenta Sage Northcutt em duelo de ex-lutadores do UFC na GFL

Lucas 'Mineiro' Martins está prestes a enfrentar um dos maiores desafios de sua carreira no MMA. No próximo dia 24 de maio, em Los Angeles, o atleta brasileiro irá encarar o também ex-UFC Sage Northcutt, em um duelo marcado para a estreia da Global Fight League (GFL). Para o brasileiro, essa luta representa uma excelente oportunidade para consolidar seu nome no cenário internacional.

Com 36 anos e 22 vitórias em seu currículo, Mineiro se destaca pela experiência e pelo poder de nocaute. Sua última grande vitória no MMA ocorreu em 2023, quando derrotou Ylies Djiroun no Brave CF, um resultado que o qualificou para disputar o cinturão da organização. Contudo, em seu combate seguinte, Mineiro foi nocauteado por Abdisalam Kubanychbek.

Agora, com contrato assinado com a GFL, o brasileiro tem a chance de enfrentar um nome de peso como Northcutt, e com isso, solidificar sua posição como um dos grandes lutadores da categoria dos meio-médios (77 kg) fora do UFC.