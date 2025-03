Edgar Cháirez brilha no UFC México e dedica vitória ao falecido avô

Edgar Cháirez foi um dos grandes protagonistas do UFC México, evento realizado no último sábado (29). O mexicano se destacou ao conquistar uma vitória impressionante sobre C.J. Vergara, finalizando o adversário com um mata-leão ainda no primeiro round. Emocionado, o lutador não conseguiu conter as lágrimas e expressou toda sua gratidão e emoção no octógono. A vitória, além de ser um marco esportivo, representou uma verdadeira história de superação e sacrifício.

Com os olhos marejados de lágrimas, o atleta de 29 anos fez um relato emocionante sobre o grande sacrifício de seu avô, que desempenhou um papel crucial em sua trajetória. Na entrevista após a luta, ainda dentro do octógono, ele compartilhou a gratidão que sente por seu falecido avô, que fez tudo o que pôde para garantir que ele tivesse a oportunidade de seguir seu sonho no MMA.

"Meu avô era como um pai para mim. Ele vendeu sua caminhonete para que eu pudesse fazer a cirurgia. Fez isso para que eu pudesse seguir em frente, e agora estou no UFC. Hoje, estou muito triste porque ele não está aqui, mas sei que ele está na primeira fileira no céu, vendo minha vitória", desabafou o lutador, visivelmente emocionado.