Casa nova! Ex-destaque do UFC, Muhammad Mokaev assina com o Karate Combat

Muhammad Mokaev encerrou sua trajetória no UFC com um cartel invicto em sete apresentações, sendo a última delas diante de Manel Kape em julho de 2024. Agora, o lutador russo radicado no Reino Unido anunciou sua nova jornada no "Karate Combat", evento de luta em pé com o qual ele assinou contrato. Sua estreia está prevista para o próximo dia dois de maio, em Dubai.

Apesar da invencibilidade do atleta, o Ultimate decidiu não renovar o seu contrato, uma vez que ele enfrentou uma série de problemas internos com a organização. O lutador, através do seu perfil no X (antigo Twitter), fez o anúncio de seu primeiro confronto na nova casa e explicou o motivo pelo qual escolheu o torneio.

"Meu primeiro esporte foi o karatê, depois migrei para o wrestling. Eu só quero competir e me manter ativo, além de continuar aprimorando minha experiência no striking. Sempre terei um plano B, que é o wrestling, mas preciso trabalhar no meu plano A", escreveu o atleta.