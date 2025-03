UFC México: Saimon Oliveira é nocauteado no 1º round e aumenta má fase

No total, quatro brasileiros estiveram em ação no UFC México, mas apenas Melk Costa saiu com a vitória. Além de Saimon, Gabriel Fly e Julia Polastri também foram derrotados em suas respectivas lutas.

A luta

O primeiro a tomar a iniciativa do combate foi o estreante, com uma série de socos e chutes. O striker mexicano se mostrou eficaz tanto nos golpes quanto na movimentação, dificultando a aproximação de Saimon e impedindo-o de encontrar sua distância. O brasileiro tentou responder, mas parecia sem ritmo devido ao longo período de inatividade. Martinez, por sua vez, foi desgastando o adversário com chutes na coxa e, em seguida, desequilibrou-o com um direto no rosto.

Concentrando-se no muay thai, o lutador local acertou um golpe preciso no queixo, deixando Saimon atordoado. Em seguida, aplicou uma joelhada que fez o brasileiro cair ao chão, antes de finalizar com uma sequência de golpes no solo. Ao perceber que o oponente estava indefeso, o árbitro interrompeu a luta, decretando o fim do combate ainda no primeiro round.

Confira os resultados do UFC México até então:

David Martínez nocauteou Saimon Oliveira no 1º round;

Kevin Borjas venceu Ronaldo Rodriguez por decisão unânime;

Ateba Gautier nocauteou Jose Daniel Medino no 1º round;

Melk Costa venceu Christian Rodriguez por decisão unânime;

"Lupita" Godinez venceu Julia Polastri por decisão unânime;

Rafa Garcia venceu Vinc Pichel por decisão unânime;

Jammal Emmers nocauteou Gabriel 'Fly' Miranda no 1º round;

Marquel Mederos venceu Austin Hubbard por decisão dividida.