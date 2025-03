UFC México: Melk Costa vence batalha dura e conquista 3ª vitória seguida

Melk Costa prometeu e cumpriu. Neste sábado (29), o paraense fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer no UFC México. Demonstrando um repertório completo, tanto em pé quanto no solo, ele derrotou o americano Christian Rodriguez, superando também a pressão da torcida mexicana, que apoiava seu adversário.

Com essa vitória, o atleta da 'Chute Boxe João Emílio' alcançou sua terceira vitória consecutiva e já começa a sonhar com uma ascensão no ranking dos pesos-penas (66 kg) da organização. Além disso, Melk provou que está com o condicionamento físico em dia, já que sua última luta no octógono do maior evento de MMA do mundo aconteceu há pouco mais de um mês.

Vale lembrar que, em entrevista à Ag Fight, ele havia mencionado que o confronto com Rodriguez seria ideal, já que desejava enfrentar um striker para poer mostrar seu arsenal em pé. Dito e feito! Com um cartel de 22 vitórias e 7 derrotas, Melk deixou claro que chegou para ficar e está determinado a conquistar, em breve, uma posição entre os melhores do ranking.