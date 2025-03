UFC México: Gabriel 'Fly' é nocauteado no 1º round e se complica no evento

O brasileiro Gabriel 'Fly' Miranda entrou no octógono neste sábado (29) pressionado, precisando de uma vitória para manter vivo o sonho de continuar no UFC. No entanto, o atleta, primeiro do esquadrão brasileiro a se apresentar no evento, acabou derrotado pelo americano Jamall Emmers em poucos minutos de luta.

Com um forte poder de fogo, o americano, apesar de ter levado um susto ao ser derrubado e quase estrangulado por Gabriel, dominou as ações em pé e não demorou para conectar um forte direto de direita e decretar o nocaute logo no primeiro round.

Com o resultado, 'Fly' anotou seu terceiro revés na organização em um total de quatro lutas. Vale ressaltar que o brasileiro atuou como uma espécie de "bombeiro" no Ultimate. Nas suas três derrotas, o atleta foi chamado às pressas e aceitou o desafio de competir sem o tempo ideal de treinamento.