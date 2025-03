UFC: Treinadores brigam intensamente mesmo após vitória de lutador; assista

Esquadrão brasileiro

Gabriel 'Fly' Miranda não foi o único brasileiro presente no card do UFC México, mas infelizmente o desempenho da equipe brasileira não foi o esperado. Além de Miranda, Julia Polastri e Saimon Oliveira também saíram derrotados de seus respectivos confrontos. Por outro lado, Melk Costa foi o único a brilhar, conquistando uma vitória importante para o Brasil e mantendo sua ascensão na categoria dos pesos-pena (66 kg), com sua terceira vitória consecutiva.

Confira os resultados do UFC México até então:

Edgar Chairez finalizou CJ Vergara no 1º round;

Raul Rosas Jr venceu Vince Morales por decisão unânime;

David Martínez nocauteou Saimon Oliveira no 1º round;

Kevin Borjas venceu Ronaldo Rodriguez por decisão unânime;

Ateba Gautier nocauteou Jose Daniel Medino no 1º round;

Melk Costa venceu Christian Rodriguez por decisão unânime;

"Lupita" Godinez venceu Julia Polastri por decisão unânime;

Rafa Garcia venceu Vinc Pichel por decisão unânime;

Jammal Emmers nocauteou Gabriel 'Fly' Miranda no 1º round;

Marquel Mederos venceu Austin Hubbard por decisão dividida.