Future MMA aposta na rivalidade Brasil x Uruguai para sua 14ª edição

Considerado um dos celeiros de talentos do circuito nacional de artes marciais mistas, o Future MMA chega à sua 14ª edição e traz para o octógono uma disputa entre nações. No próximo dia 6 de abril, o evento reviverá a rivalidade entre Brasil e Uruguai nas duas lutas principais, que ocorrerão em Balneário Camboriú (SC).

Representante brasileiro na última disputa do show, Lucas Sorin, com um cartel profissional de dez vitórias e três derrotas, se mostrou entusiasmado por lutar em sua cidade natal contra o uruguaio Agustin Paez. O catarinense, por meio de um comunicado enviado pela organização do evento, revelou a motivação de defender as cores verde e amarela diante do atleta "hermano".

"Nada me orgulha mais do que defender a bandeira brasileira, ainda mais na minha cidade, na frente da minha família e amigos. Nasci, cresci e formei minha vida aqui em Balneário Camboriú, e, no dia 6 de abril, vou lutar com toda a força e coração para garantir que a vitória fique em casa. Prepare-se para um Sorin agressivo e implacável. Quero sentir a energia de Balneário mudando o Expocentro num verdadeiro caldeirão. Essa rivalidade com o Uruguai vai terminar com nossa bandeira no alto e nossa torcida comemorando mais uma vez!", declarou.