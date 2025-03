Brandon Moreno quebra jejum e se aproxima de quarta luta com Pantoja no UFC

A luta

O primeiro round começou com os dois lutadores se estudando, se movimentando pelo octógono e esperando a oportunidade certa para atacar. Mesmo sendo mais baixo, Moreno controlou bem a distância e foi o primeiro a tomar a iniciativa, conectando um golpe contundente que balançou Erceg. O australiano apostou nos chutes, mas o mexicano mostrou boa esquiva e, sempre que possível, contra-atacava com precisão, criando mais perigo para seu rival.

No segundo assalto, Brandon entrou mais solto e logo impôs seu boxe, dominando o centro do octógono e impondo o ritmo da luta. No entanto, Erceg mostrou sua qualidade e conectou um golpe forte que balançou o mexicano, fazendo a torcida vibrar. Apesar do susto, Moreno se recuperou rapidamente e, com sua velocidade, continuou a pressionar, fazendo Erceg recuar.

A terceira etapa seguiu em um ritmo técnico, com o australiano mostrando evolução e conectando mais golpes. No entanto, Moreno se manteve tranquilo, seguindo com sua estratégia de bater, sair e buscar contragolpes. O público, que já demonstrava impaciência, começou a vaiar pela falta de maior intensidade no combate.

No quarto round, Erceg entrou mais agressivo, buscando inflamar a luta com chutes e joelhadas. Moreno, por sua vez, parecia não conseguir mais acertar a distância para conectar golpes contundentes e continuou sendo pressionado. A torcida, visivelmente frustrada, expressou seu descontentamento com a luta. Porém, nos últimos segundos, Moreno conseguiu a primeira queda do confronto e se preparava para golpear o adversário no chão, mas o tempo não foi suficiente.

Nos cinco minutos finais, a luta se tornou mais agitada. Moreno foi em busca de golpes mais efetivos, enquanto Erceg manteve o ritmo do round anterior, continuando a abusar dos chutes. Ambos os lutadores, conscientes de que o resultado poderia ir para os juízes, intensificaram o ritmo. A luta permaneceu equilibrada até o último minuto, quando Moreno levou Erceg para o chão novamente, mas não conseguiu avançar para uma posição dominante para finalizar. O confronto terminou no solo, com os dois lutadores exaustos.