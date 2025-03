Brandon Moreno luta contra 'maldição do México' para se aproximar de cinturão do UFC

Ex-campeão peso-mosca (57 kg) do Ultimate, Brandon Moreno é uma das maiores estrelas em atividade do MMA mexicano. Sendo assim, é natural que o atleta seja escalado, sempre que possível, para os eventos da liga presidida por Dana White sediados no país latino-americano. Entretanto, 'The Assassin Baby', como é conhecido, nunca venceu um combate sequer dentro do UFC quando em ação no México. Neste sábado (29), diante de Steve Erceg, o representante de Tijuana (MEX) luta para, além de quebrar a 'maldição', se aproximar novamente de uma disputa de título na categoria.

Até o momento, Moreno já competiu em território mexicano sob a chancela do UFC em três oportunidades - duas delas, inclusive, como um dos protagonistas da luta principal do show. E o retrospecto nessas circunstâncias é de duas derrotas e um empate. Em 2017, Brandon perdeu para Sergio Pettis por decisão unânime. Dois anos depois, em 2019, o peso-mosca travou um duelo parelho contra Askar Askarov, que terminou empatado. E no desafio mais recente diante de seu público, em 2024, 'The Assassin Baby' perdeu na decisão dividida para Brandon Royval.

Como atleta do UFC, Moreno já teve o braço erguido em outras nações como Estados Unidos, Brasil e Canadá. Apesar da sina incômoda dentro do México no maior evento de MMA do mundo, o peso-mosca já sentiu o gostinho da vitória em seu país natal, visto que o início de sua trajetória foi construída em ligas do certame nacional. Curiosamente, a primeira derrota da carreira de Brandon, em 2011, também foi no México.