Americano se machuca e Carlos Prates fica sem rival para o UFC 314

Uma notícia de última hora pegou os fãs brasileiros de surpresa. De acordo com o anúncio oficial do UFC durante a realização do card no México, neste sábado (29), a aguardada luta entre Carlos Prates e Geoff Neal, que estava marcada para o UFC 314, no dia 12 de abril, em Miami, foi cancelada devido a uma lesão sofrida pelo lutador americano. Até o momento, não foram divulgados detalhes específicos sobre a natureza da contusão.

Carlos Prates chega a este momento com uma temporada impressionante em 2024, quando conquistou quatro vitórias por nocaute em suas quatro primeiras lutas no UFC - todas com prêmios de Performance da Noite. Essa sequência de vitórias rapidamente o consolidou como uma das maiores promessas da divisão dos meio-médios (77 kg). O confronto em Miami seria uma grande oportunidade para o brasileiro afirmar sua posição no evento, já que seu rival, Geoff Neal, ocupa a 10ª colocação no ranking oficial da organização.

Aos 34 anos e com 12 lutas no UFC, Geoff Neal é um veterano respeitado da categoria. Em janeiro, ele chegou a mencionar Carlos Prates como uma possível opção de adversário, destacando o potencial do brasileiro e a relevância do combate para a divisão dos meio-médios. Com o cancelamento dessa luta, surgem dúvidas sobre os próximos passos de Carlos Prates.