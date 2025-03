Paul Craig abre o jogo sobre transtorno alimentar e saúde mental

Depois de algumas derrotas na nova categoria, Craig tomou a decisão de voltar para os meio-pesados, onde sua carreira começou. Ele acredita que esse será o melhor caminho para sua saúde e performance no UFC.

Único a vencer Ankalaev

Além dos desafios fora do octógono, ele é o único atleta até hoje a vencer Magomed Ankalaev no MMA profissional. O russo, inclusive, ganhou extrema notoriedade no início deste mês, quando derrotou o brasileiro Alex 'Poatan' Pereira e se tornou o campeão da divisão até 93 kg do Ultimate.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok