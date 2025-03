Novata, Julia Polastri exalta oportunidade de entrar no ranking no UFC México

Mexicana já estava no radar

O confronto contra 'Loopy' não era o plano original da companhia, mas acabou se tornando uma 'obra do destino' para Polastri. Anteriormente escalada para enfrentar Yasmin Jauregui no card com sede no México, a brasileira projetava desafiar justamente Godinez em caso de vitória. Entretanto, seu desejo foi antecipado com uma troca de oponentes às vésperas do show. Feliz com o alinhamento perfeito, a striker da equipe 'CWB Fighter' também citou seu histórico com Lupita como um trunfo para as negociações.

"Se eu contar, você não acredita. Porque a gente pegou a luta com a Jauregui, uma luta ok, tranquila, normal. E eu falei com o Douglas: 'Douglas, depois que eu ganhar da Jauregui, eu vou pedir a Loopy'. Porque já era para a gente ter lutado na primeira vez que eu fui para o Contender, só que ela foi contratada direto, aí a luta não aconteceu. E ela é uma top 11, e eu quero entrar no ranking. Aí pensei: 'Vou usar essa parada da gente já ter casado uma luta antes para conseguir essa luta depois da Jauregui'. Uma semana depois o Alex me manda mensagem e diz: 'Olha, a Jauregui está fora e querem colocar a Lupita, o que você acha?'. Na hora já falei: 'Obrigada, meu pai (risos)'. Era tudo que eu queria", celebrou Julia.

Aos 27 anos, Polastri detém um cartel no MMA extenso, apesar da juventude. Profissional desde 2017, a brasileira soma 13 vitórias e quatro derrotas até o momento. Revelada pelo 'Contender Series', programa em que participou nas temporadas 2021 e 2023, Julia perdeu sua estreia no UFC. Na rodada seguinte, porém, a striker deu a volta por cima e conquistou seu primeiro resultado positivo na liga presidida por Dana White.

