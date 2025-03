Melk Costa destaca chance de ampliar frequência de lutas no UFC: "De mês em mês"

Depois de muito pedir, Melquizael Costa finalmente conseguiu ter uma sequência de lutas no Ultimate com intervalo curto de tempo entre elas. Neste sábado (29), pouco mais de um mês depois de sua última apresentação, 'Melk' voltará ao octógono mais famoso do mundo para encarar Christian Rodriguez, no card do UFC México. E no que depender do peso-pena (66 kg) brasileiro, sua frequência de compromissos na organização tende a seguir este caminho.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Melk Costa destacou a oportunidade de ampliar sua frequência de lutas no UFC e minimizou os possíveis percalços pelo pouco tempo de preparação. Otimista, o atleta da equipe 'Chute Boxe João Emílio' acredita, inclusive, que pode manter o ritmo de competir uma vez por mês, desde que não sofra lesões.

"Dá para lutar de mês em mês. Sobre o corte de peso, sim. (Vai) depender só em como vai (ser) a luta. Mas sobre a questão do corte de peso, eu consigo lutar de mês em mês. Eu fiz uma reeducação alimentar, melhorei muito. Em comparação, uma perda de peso que eu fazia em três meses, eu baixava muito peso, agora eu estou bem mais baixo no peso (em off). Eu estou bem saudável em comparação as outras vezes", afirmou Melk.