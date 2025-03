McGregor coloca volta ao UFC em segundo plano e prioriza candidatura presidencial

Na última semana, Conor McGregor dominou os noticiários ao anunciar sua candidatura à presidência da Irlanda. E, apesar de se tratar de uma aventura recente, ao menos para o grande público, trilhar uma carreira política parece já despontar no topo da lista de prioridades do ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC. Isso porque o foco maior em implementar mudanças em seu país no futuro já afetou, mesmo que indiretamente, sua carreira como atleta profissional, visto que 'Notorious' admitiu que recusou uma luta recentemente.

Durante uma coletiva de imprensa após a última edição do 'BKFC', na última quinta-feira (27), McGregor, um dos donos do evento, destacou que sua visita à Casa Branca despertou uma paixão em seguir o caminho da política. Não à toa, dias após a reunião com Donald Trump, Conor anunciou sua candidatura à presidência da Irlanda. Ainda com contrato vigente junto ao UFC, o astro do MMA revelou que foi alvo de uma oferta fora da liga presidida por Dana White para competir em Alcatraz - antiga prisão americana localizada em uma ilha, que hoje funciona como um parque nacional. A proposta, entretanto, foi negada, dado os novos objetivos de Notorious.

"Tenho duas lutas no contrato (com o UFC), estou em negociações. Semana passada algo aconteceu comigo. Fui à Casa Branca e meu coração sangra pelo meu país agora. Há muitas coisas acontecendo em casa. Estou feliz com o que fiz (na luta). Meu instinto diz que há algo mais para mim agora, e é por esse caminho que estou indo. Veremos. Não se apressa a grandeza. Houve uma oportunidade, ou devemos dizer um acordo, para lutar em Alcatraz em junho. Eles vieram até mim, mas não era meu valor. Como lutador, temos que saber nosso valor. Sou dono de todos os recordes de 'PPV' e bilheterias. Meu retorno deve ser considerado o maior de todos os tempos, tem que ser da forma certa. Mas agora, a Irlanda está no meu coração. É nisso que penso", revelou.