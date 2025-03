Volkanovski minimiza chances de Diego Lopes no UFC 314: "Só o Makhachev"

Ex-campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate, Alexander Volkanovski terá a oportunidade de recuperar o cinturão da categoria no próximo dia 12 de abril, na luta principal do UFC 314, em Miami (EUA). Para retomar o controle da divisão, o australiano precisará superar o brasileiro Diego Lopes, que chega embalado por uma sequência de cinco vitórias na liga - nada que assuste 'The Great', como o veterano é conhecido.

Em recente entrevista à 'Main Event TV', Volkanovski minimizou as chances do rival brasileiro na disputa do UFC 314, e foi além. Na opinião do australiano, o único adversário capaz de colocá-lo em dificuldade durante um confronto é o russo Islam Makhachev, atual campeão dos pesos-leves (70 kg) e responsável por duas das quatro derrotas de 'The Great' na carreira.

"Eu não acredito que alguém possa me vencer. A única pessoa que eu vejo me dando uma luta dura por cinco rounds é Islam Makhachev. Todo o resto só tem uma chance de nocaute. E eu realmente acredito nisso, essa é a confiança que eu tenho em mim mesmo. Ninguém pode me vencer, eles podem me pegar (nocautear com um golpe). Então, eu acho que ele (Diego Lopes) precisa ser descuidado para me vencer. Se ele tentar fazer a luta perfeita, não vai funcionar. Ele precisa tentar ser ousado para me pegar, essa é a melhor chance dele", analisou Volkanovski.