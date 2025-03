Tom Aspinall acusa Jon Jones de enganar os fãs do UFC: "Está com medo"

A novela sobre o possível duelo entre Tom Aspinall e Jon Jones, pela unificação do título peso-pesado do UFC, ganhou mais um capítulo. Depois de animar os fãs e prometer o anúncio de novidades em breve, após uma reunião com a alta cúpula do Ultimate, o lutador britânico voltou a expressar insatisfação com a demora do rival americano em aceitar os termos para a disputa.

Em participação recente no podcast 'IMPAULSIVE', Aspinall não poupou críticas a Jon Jones e o acusou de enganar os fãs do UFC. Mesmo enfatizando seu respeito pelo rival como lutador, o campeão interino dos pesados deixou claro que, em sua opinião, 'Bones' está fugindo do confronto contra ele, assim como também evitou medir forças com o camaronês Francis Ngannou, antigo detentor do cinturão linear e antecessor do americano no posto de soberano da categoria.

"Jon está enganando o público. Não estou contestando que ele é um lutador incrível. Acho que o fato dele não querer lutar com (Francis) Ngannou por três anos e agora não querer lutar comigo há mais de um ano, e só a forma como ele manipula a mídia e o público, é muito inteligente. Não estou tirando nada dele. Mas eu realmente acho que ele está com medo de pegar lutas duras nesse estágio da carreira dele? Com certeza. Eu (entendo), respeito. Mas se você me fizer uma pergunta direta: 'Jon Jones está com medo de me enfrentar?'. A resposta honesta seria sim", disparou Aspinall.