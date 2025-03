Lutador pega balança para tentar atingir rival durante confusão em pesagem; veja

Nesta quinta-feira (27), na Flórida (EUA), o 'BKFC' promove mais um de seus eventos de boxe sem luvas. Mas este card em específico ganhou uma atenção especial dos fãs por uma situação bastante inusitada. Às vésperas do show - mais especificamente um dia antes -, durante a pesagem oficial, os protagonistas do 'co-main event' roubaram a cena com uma confusão em cima do palco. Em meio a provocações e agressões, Steve Herelius viralizou ao pegar a balança da cerimônia para tentar atacar Leonardo Perdomo, seu rival (veja abaixo ou clique aqui).

O momento de tensão começou quando ambos os competidores já haviam passado pela balança. Colocados lado a lado no palco, os pesos-pesados começaram a trocar farpas, a fim de apimentar ainda mais o confronto. Mas a situação rapidamente saiu de controle. Após colocar a mão no ombro de Leonardo, Steve foi alertado para se afastar. Entretanto, o francês ignorou o alerta do oponente e o atingiu de raspão no rosto com uma espécie de 'tapa' leve.

Sem sequer pensar duas vezes, Perdomo reagiu com um cruzado de esquerda com toda a força, que explodiu na região do pescoço de Herelius. Rapidamente os seguranças agiram e contiveram os atletas. Mas quando tudo parecia controlado, o pugilista francês pegou a balança no chão do palco e caminhou diretamente em direção ao rival cubano, aparentemente na intenção de utilizar o objeto como uma espécie de arma. Novamente, funcionários do evento, inclusive o presidente do BKFC, David Feldman, seguraram Steve e evitaram uma briga generalizada.